Ação policial apreende defensivos ilegais no interior de Bagé

Uma ação policial foi realizada na zona rural de Bagé, nesta quinta-feira (24), para apurar a aplicação e manipulação de insumos agrícolas ilegais, incluindo o uso de agrotóxicos contrabandeados. Foram encontradas embalagens do defensivo agrícola "paraquat", produto proibido em diversos países do mundo e cuja utilização é irregular também no Brasil.

Segundo informações da Polícia Civil do RS e da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), os fiscais presentes na operação aplicaram as infrações previstas em lei ao proprietário do local onde foram encontrados os insumos.

O paraquat é um herbicida amplamente utilizado na agricultura desde os anos 1960, com vantagens relacionadas ao baixo custo e grande eficácia. É usado principalmente para o combate às plantas daninhas e também na secagem das folhas da soja, acelerando, assim, a colheita. No entanto, estudos posteriores indicaram alta toxicidade, sendo letal quando ingerido ou inalado mesmo acidentalmente, e a substância não possui antídoto. Além disso, o uso do produto é associado à causa de diversas doenças degenerativas e foi proibido em quase todo o mundo. No Brasil, a proibição foi determinada em 2017 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação foi conduzida por agentes da 1ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato de Bagé (Decrab), servidores do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDV/Seapi), com o apoio da equipe de agentes da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.