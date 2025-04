Desenvolvimento turístico pauta reunião entre Sebrae e prefeitos da zona Sul

Prefeitos de municípios da zona Sul do Estado se reuniram, nesta quarta-feira (23), com o gerente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), para discutir o desenvolvimento turístico da região. Os gestores de Bagé, Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul haviam solicitado, em Brasília, apoio ao Sebrae para políticas no setor.

O gerente regional da entidade, Ciro Vives, juntamente com técnicos das regiões Sul e Campanha apresentaram as iniciativas desenvolvidas na Costa Doce desde o início dos anos 2000, e as ações em parceria com os municípios, desde a criação dos planos e roteiros turísticos até as parcerias com agências e empresas envolvidas, passando também pelas políticas públicas construídas com as administrações municipais. As informações são do site da prefeitura de Rio Grande, que sediou o encontro.

A analista de Competitividade do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerreiro, disse que o encontro tem como objetivo ouvir os prefeitos e titulares do Turismo nos municípios para auxiliar na construção de um projeto de desenvolvimento turístico e econômico, e que a região se torne, em definitivo, um destino turístico do RS.



A prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, ressaltou que todos sabem do potencial da região e de cada município, mas questionou como aproveitar melhor esse potencial, integrando os municípios e qualificando a recepção turística. Luiz Fernando Mainardi, de Bagé, destacou as marcas históricas da região, que entende como importantes para unir os municípios em um projeto turístico, além de sugerir a criação de uma agência regional, com autonomia financeira e de negócios.

Zelmute Marten, de São Lourenço do Sul, ressaltou a diversificação da matriz produtiva e a participação do município no Programa Cidade Empreendedora, do próprio Sebrae. E Fernando Marroni, de Pelotas, disse que a Costa Doce é um case de sucesso, mas que o desejo dos prefeitos é que a região seja pauta de turismo internacional com os países do Prata, o ano inteiro. Marten também reforçou que a zona Sul e Campanha formam “a novidade do Turismo no Rio Grande do Sul”.