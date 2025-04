Rio Grande recebe audiência pública sobre ligação a seco com São José do Norte

A construção da ponte que viabilizará uma ligação a seco entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, separadas pela Lagoa dos Patos, será tema de uma audiência pública nesta sexta-feira (25), que acontecerá no Salão Nobre da Prefeitura de Rio Grande.

O propósito do encontro é debater os projetos básicos e executivos de engenharia para a construção da ponte e seus acessos, ligando as duas cidades pela rodovia BR-101. A iniciativa, de acordo com a assessoria do deputado estadual Halley Lino (PT), que propôs a realização da audiência, busca promover transparência e garantir a participação popular no processo de contratação da empresa responsável pelos projetos.

projeto executivo da obra celebrada pelas lideranças riograndinas, que aposta em um aprimoramento do desenvolvimento econômico do Porto de Rio Grande e do potencial turístico da região a partir da conclusão da ponte, prevista para o ano de 2029. A elaboração do, demanda da comunidade da região há mais de 50 anos, representa um investimento estimado em R$ 10.332.447,33, conforme estipulado na concorrência pública aberta pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no fim do mês de março. A medida foi, que aposta em um aprimoramento do desenvolvimento econômico do Porto de Rio Grande e do potencial turístico da região a partir da conclusão da ponte, prevista para o ano de 2029.

balsas para veículos automotores e barcas para os pedestres. O serviço é alvo de críticas dos usuários por conta do preço e das condições de funcionamento, tendo sido objeto de novas regras Atualmente, o transporte entre os dois municípios é feito por. O serviço épor conta do preço e das condições de funcionamento, tendo sidoexigidas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e a Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt)

Além do deputado estadual, o encontro terá a participação de representantes do Ministério dos Transportes, da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), do deputado federal gaúcho Alexandre Lindenmayer (PT) e de membros da sociedade civil envolvidos com o tema, cuja discussão é aberta a toda a comunidade. Durante a audiência, serão abordados os impactos socioeconômicos e ambientais da construção, além de medidas de mitigação e compensação.