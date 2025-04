Uruguaiana recebe ExpoBrangus 2025 em maio; inscrições estão abertas

ExpoBrangus 2025. A mostra nacional da raça ocorrerá de 19 a 22 de maio no Parque do Sindicato Rural de Uruguaiana, no Sul do RS. Para participar, os criadores devem preencher o formulário disponível no site da ABB (www.brangus.org.br/expo) e enviá-lo ao e-mail A Associação Brasileira de Brangus (ABB) abriu, nesta quarta-feira (23), as inscrições de exemplares para a. A mostra nacional da raça ocorrerá de, no Sul do RS. Para participar, os criadores devem preencher o formulário disponível no site da ABB (www.brangus.org.br/expo) e enviá-lo ao e-mail [email protected] até o dia 12 de maio.

A expectativa do Núcleo Brangus Sul, de acordo com a assessoria de imprensa da ABB, é de novamente haver um recorde de animais inscritos. O presidente do núcleo, Gabriel Barros, pontuou também que a feira reunirá esforços para a realização de outro evento do setor, o Mundial Brangus, que ocorrerá em 2026 em Londrina, no Paraná.

LEIA TAMBÉM: Irga prevê tempo seco na Metade Sul na segunda quinzena de abril

Além dos tradicionais julgamentos de animais rústicos e de argola que todos os anos movimentam as pistas em Uruguaiana, a exposição contará com o Asadito, evento para troca de informações e degustação de carne Brangus, e com o Leilão Brangus Coleção 2025 - Rumo ao Mundial. O remate reunirá criatórios com genética consagrada e oferta de animais de elite, incluindo reprodutores, doadoras e diversas categorias de fêmeas. Os julgamentos e o leilão serão transmitidos pelo canal do YouTube da Associação Brasileira de Brangus e pela TV El Campo.

As inscrições de animais de argola e individual para a exposição terão custo de R$ 180,00 por exemplar e a de rústicos, R$ 350 por trio.

Confira a programação detalhada



19/05 – Segunda-feira

8h - Admissão rústicos



20/05 – Terça-feira

8h – Admissão argola e ExpoBrangus Top Terneiros Rústicos - Fêmeas

14h – ExpoBrangus Top Terneiros Rústicos - Machos



21/05 – Quarta-feira

8h – ExpoBrangus Rústicos Fêmeas

14h - ExpoBrangus Rústicos Machos



22/05 – Quinta-feira

8h – ExpoBrangus Argola Fêmeas

14h – ExpoBrangus Argola Machos

18h – ‘Asadito’ Brangus

19h30min – Leilão Brangus Coleção 2025 – Rumo ao Mundial