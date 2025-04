Pescados em Rio Grande e Pelotas têm alta demanda na véspera do feriado

Às vésperas da Sexta-Feira da Paixão, feriado católico em que é vedado o consumo de carne vermelha, o peixe é o principal alimento consumido pelas famílias. Para atender à demanda, as cidades de Pelotas e Rio Grande, com sua vasta tradição pesqueira, ampliaram a oferta de pescados e frutos do mar, com preços diferenciados.

Em Rio Grande, além do Mercado Público, outros 50 pontos foram disponibilizados para a aquisição de camarão, tainha, pescadinha e outras espécies de peixes.

Na área do Mercado Público, onde também ocorre a 3ª edição do Festimar, foi organizado um espaço para permitir o fluxo da população para facilitar a procura e não prejudicar os comerciantes do local. Na manhã desta quinta-feira (17), a procura foi intensa e muitos comerciantes ainda tinham produtos para oferecer.

Outro ponto tradicional de venda é rua Henrique Pancada, na beira da Laguna dos Patos, onde diversas bancas estão à disposição do público. Também há bancas em ruas como Saturnino de Brito, Roberto Socoowski, entre outras, que oferecerão produtos até o sábado (19).

Segundo a prefeitura de Rio Grande, apesar da safra irregular, houve uma boa disponibilidade de camarão junto aos pescadores. No Mercado Público, a tainha está sendo vendida entre R$ 10,00 e R$ 15,00 o quilo, e camarão grande com casca, entre R$ 45,00 e R$ 50,00 o quilo. Além do peixe fresco, outra opção para saborear as iguarias da região é o Festimar, cujos visitantes buscam a tradicional anchova assada, prato símbolo do evento.



Em Pelotas, a Feira do Pescador também tem tido alta demanda, com aumento gradativo do movimento e grande expectativa para esta quinta e sexta-feira (18), com bancas presentes em 50 pontos da cidade e no Mercado Público.

De acordo com a Associação dos Pescadores da Colônia Z3, com pescadores artesanais que levam seus produtos para o Centro, alguns dos preços praticados são os mesmos do ano passado. Tainha e anchova estão sendo vendidos a R$ 16,00 o quilo. Mas, com a escassez de camarão na Lagoa dos Patos, as espécies médias e pequenas estão sendo comercializadas a R$ 55,00.

De acordo com o site da prefeitura de Pelotas, as banca da Feira do Pescador passam pela inspeção da Vigilância Sanitária, que conferem a conservação e armazenamento do pescado até a manipulação, com a finalidade de garantir que sejam cumpridas as regras das boas práticas para produtos de alimentação.