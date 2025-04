Ufpel terá volta às aulas para 17 mil alunos na próxima terça-feira

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) inicia o ano letivo de 2025 na próxima terça-feira (55), com a expectativa da volta de seus quase 17 mil alunos. Para receber os discentes, a instituição realizará oficialmente a Acolhida 2025/1, de 22 a 27 de abril, em todos os campi.

Segundo o site da UFPel, os eventos da Acolhida contemplam atividades culturais e de integração, como brechó, feira, rodas de conversa, palestra, exposições, shows e almoço especial nos Restaurantes Universitários (RUs), além da apresentação dos serviços que a Universidade oferece e orientações importantes para o começo do semestre.

A Acolhida 2025/1 é pensada, principalmente, para realizar ações que promovam o pertencimento dos estudantes à Universidade. O almoço especial no RU, que acontece na quarta-feira (23) no Campus Capão do Leão e na quinta (24) no Campus Anglo, também busca essa integração, com um cardápio especial contendo as preparações mais famosas entre os estudantes, como o chips de batata frita e o pastel.

Na sexta (25), às 19h, no Auditório 2 do Centro de Artes da UFPel, o Festival Internacional de Música Sul Generis encerra a Acolhida 2025/1, com apresentações de Bando Gramelô, Bruna Klein, Bê, Ernesto Díaz y Más Quereres. O evento é uma realização conjunta da Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social (Agimos) da UFPel e da incubadora Fronteira Criativa, de Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai.

A iniciativa é realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) realiza a Acolhida 2025/1, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Prec), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e com estudantes do Conselho de Entidades de Base (Ceb).