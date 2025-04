Feiras orgânicas da Arpa-Sul movimentam R$ 120 mil por edição em Pelotas

De Pelotas



Alimentos frescos, sem agrotóxicos e com garantia de origem. É essa a proposta das 12 feiras orgânicas regulares que acontecem em Pelotas, conectando pequenos produtores da agricultura familiar com consumidores em busca de uma alimentação mais saudável.

Dessas feiras, quatro são organizadas pela Associação Regional de Produtores Agroecológicos do Sul (Arpa-Sul), reunindo 28 famílias que cultivam alimentos 100% orgânicos. O faturamento total dessas quatro feiras chega a R$ 120 mil por edição, movimentando a economia local e garantindo renda para os produtores.

De acordo com Robinson Schiavon, presidente da Arpa-Sul, a certificação orgânica é a base do trabalho da associação. "Quem sai fora um pouco do orgânico é excluído da associação. Seguimos um rigoroso controle para garantir a qualidade dos alimentos", afirma.

Além da garantia de produtos livres de agrotóxicos, as feiras permitem que o consumidor compre diretamente do produtor, o que gera mais confiança na procedência dos itens. "Se tiver alguma dúvida sobre aquele produto, o produtor está ali para conversar e esclarecer qualquer questão", acrescenta Schiavon.

Na região Sul do estado, são 14 feiras orgânicas no total, incluindo uma em Canguçu e outra em São Lourenço do Sul, de acordo com o Mapa das Feiras Orgânicas, iniciativa disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

Implementado em 2012, o mapa do Idec lista as feiras orgânicas em abrangência nacional, e reúne também iniciativas de comércios parceiros de orgânicos, grupos de consumo responsável e serviços de entrega de produtos orgânicos a domicílio.

Cadastrados no site feirasorganicas.org.br, estão reunidas um total de 1,1 mil iniciativas, das quais 916 são feiras. Destas, o Rio Grande do Sul tem 108 feiras cadastradas no site, número atrás apenas de São Paulo, que tem 166 feiras. No site do Idec, é possível conferir os locais, dias e horários das feiras realizadas.