Obras do Novo PAC em Pelotas somarão R$ 589,9 milhões

Um total de investimentos de R$ 589,9 milhões custeará obras em áreas como saúde, educação, esporte, mobilidade, drenagem urbana e melhorias em bairros periféricos de Pelotas, dentro do âmbito do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.



O anúncio foi feito pelo prefeito Fernando Marroni (PT) na tarde desta segunda-feira (31), em entrevista coletiva. Os projetos foram enviados pela administração municipal à União, que tem até 45 dias para analisar juridicamente as propostas, informa o site da prefeitura de Pelotas. Segundo o chefe do Executivo, foram priorizados projetos em que classificou como “fundamentais”.

Deste valor, R$ 100,7 milhões constam do orçamento da União, e o restante será financiado por meio de instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) e a Caixa Econômica Federal.

A maior parcela dos investimentos anunciados está no âmbito do PAC Periferia Viva, que visa a implementar infraestrutura urbana em áreas de favela, palafitas e loteamentos informais, com recuperação ambiental, melhorias habitacionais, produção de moradias para eventuais reassentamentos, regularização fundiária e trabalho social, além de promover intervenções urbanísticas de qualificação. Para isso, a prefeitura propôs um investimento previsto de R$ 291 milhões em obras de urbanização integral no bairro Navegantes, e apontou a possibilidade de intervenções nos bairros Dunas e Bom Jesus, 22 e 23 de Maio, Getúlio Vargas e Pestano, e Passo dos Negros. O montante de investimentos previsto é de R$ 291 milhões.

Na área de mobilidade, R$ 198 milhões serão divididos na execução de quatro propostas, “com ênfase principal no transporte coletivo e (para) dar maior vazão no trânsito da cidade”: a continuidade do programa Caminho do Ônibus, a construção de um cruzamento em dois níveis nas ruas Fernando Osório e 25 de Julho, a ampliação da capacidade viária e integração entre os bairros e a renovação da frota do transporte público.

Na área de drenagem urbana, as propostas preveem a construção de redes e travessias de drenagem pluvial, “de modo a solucionar o problema crônico de alagamentos na região do Areal Fundos”, conforme a prefeitura; e, no bairro Navegantes, a elevação do dique da Estrada do Engenho para quatro metros, medida estabelecida como a cota de segurança para proteção da cidade contra cheias. O total de investimentos é de R$ 56,2 milhões.



Dentre os projetos anunciados na área da Saúde, no total de R$ 36,9 milhões, estão a construção de uma policlínica, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma unidade básica de saúde (UBS), equipamentos móveis, equipamentos para UBS, uma unidade odontológica móvel, três unidades do SAMU e 11 kits telessaúde.

As propostas para o PAC Educação são a construção de uma escola infantil (Emei), uma creche com capacidade para 94 crianças em turno integral e 188 em dois turnos, no valor de R$ 3,5 milhões; outros R$ 400 mil serão utilizados na aquisição de um ônibus para o programa Caminho da Escola, principalmente para estudantes da zona rural.

No esporte, a proposta é a construção de um espaço esportivo de 3 mil m² no bairro Fragata, incluindo um campo, quadra de basquete, pista de caminhada e parquinho infantil, com investimento de R$ 1,5 milhão.