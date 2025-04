Caged: metade Sul do RS atinge saldo de 1,9 mil empregos em fevereiro

Os municípios da metade Sul do Rio Grande do Sul abriram, no mês de fevereiro, um total de 1.961 novos empregos com carteira assinada, saldo positivo registrado entre 12.519 admissões e 10.618 desligamentos em 39 municípios. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), disponibilizados na sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O volume representa 6,38% do saldo de empregos gerados no Rio Grande do Sul no período.

Em toda a região, o município com o maior saldo foi Pelotas, que abriu 472 novos empregos em fevereiro. Em segundo lugar, está Uruguaiana, com um saldo de 229 novos empregos e, em terceiro, vem São Borja, com 218 novos postos de trabalho no período.

Em Pelotas, o setor com maior saldo é o de serviços, que gerou 256 novos empregos na cidade durante o mês; o pior saldo é o do setor de construção, que perdeu 22 vagas; em Uruguaiana, o segmento agropecuário gerou 153 novas vagas, e o de comércio perdeu 15; e em São Borja, o melhor setor foi o industrial, com 173 novos empregos. O pior desempenho foi o do comércio, que perdeu duas vagas no saldo geral.

Das 39 cidades consultadas em levantamento feito pelo Jornal do Comércio com base no Caged, somente seis apresentam saldo negativo. A que mais perdeu empregos em fevereiro foi Santana do Livramento, que apresenta um saldo negativo de 102 postos de trabalho. Em segundo, está São José do Norte, com 59 empregos a menos no mês e, em terceiro, Chuí, no extremo Sul, que fechou 23 vagas.

Dos setores que mais perderam vagas nessas três cidades, Livramento teve a pior performance no agro, com 51 postos fechados; São José do Norte fechou 50 empregos na indústria; e Chuí perdeu 25 vagas no Comércio.

No total, a metade Sul tem um estoque de 271.301 empregos formais ativos, dado equivalente a 9,38% dos 2.891.682 postos ativos de todo o Estado durante o mês de fevereiro.