UFPel lança processo seletivo simplificado para contratação de docentes

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) publicou edital para contratação por tempo determinado de professoras e professores substitutos, com 11 vagas, distribuídas em igual número de áreas. As inscrições, abertas de 28 de março a 7 de abril, são recebidas exclusivamente pela internet.

As informações sobre áreas, requisitos, provas, reserva de vagas, carga horária, remuneração e demais procedimentos para inscrição estão detalhadas no edital, disponível na página do Núcleo de Gerenciamento de Concursos e Vagas da UFPel, no site https://concursos.ufpel.edu.br. O Processo Seletivo abrange, para o regime de 40h, as áreas de Violão; Língua Brasileira de Sinais (Libras); Língua Alemã; Língua Francesa; Sistemas e Produção de Não Ruminantes; Direito Processual Civil; Enfermagem; Atenção Básica à Saúde; Patologia Bucal ou Estomatologia ou Diagnóstico Bucal; e Ensino de Ciências e Biologia. Para o regime de trabalho de 20h, há uma vaga para Psiquiatra e Psicologia Médica.

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser dispensado nos casos de inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que engloba renda familiar, por pessoa, igual ou inferior a meio salário mínimo. O benefício é extensivo a candidatas e candidatos doadores de medula óssea, em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. A solicitação de isenção deve ser realizada por formulário eletrônico, até 1º de abril.

O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), em 5% (1 vaga). Para pessoas negras, serão destinadas 20% (duas vagas). O período de realização das provas será de 12 a 18 de maio. O Processo Seletivo consiste em prova didática, em caráter eliminatório e classificatório, e exame de títulos, de natureza classificatória. Especificamente para a área de Música – Violão, também será aplicada prova prática.