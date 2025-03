Porto5 inicia duas obras na Praia do Cassino, em Rio Grande

A construtora Porto5, de Pelotas, anunciou o início da construção de dois empreendimentos imobiliários na Praia do Cassino, em Rio Grande, dentro de uma proposta de alto padrão. Os condomínios Vitta e Acqua têm, somados, cerca de 600 unidades, cada um composto por cinco torres de 11 pavimentos.

Segundo a divulgação realizada pela construtora no fim da semana passada, a construção começou assim que os empreendimentos tiveram liberadas as licenças de execução. Também de acordo com a Porto5, as obras “possuem selo Nível A de qualidade e sustentabilidade, com baixo índice de resíduos e indispensável respeito às questões ambientais”.

O canteiro de obras do Vitta Resort Cassino fica na Estrada Engº. Ernesto Luiz Otero, que conecta a Praia do Cassino ao Centro e ocupará uma área de 49.679,00 m². Serão 404 unidades de 1, 2 e 3 dormitórios, todas com sacadas com churrasqueira e área privativa que pode chegar a 133m², com 11% do terreno ocupado por edificações. O restante do espaço ficará reservado a áreas de lazer que inclui um complexo de piscinas e esportivo, além de salão de eventos, quiosques, lavanderia compartilhada, academia, playground, entre outros.

De proposta mais acessível, segundo a construtora, o Acqua Resort Cassino já teve os trabalhos de construção iniciados na esquina da Alameda Augusto César Leivas com a Rua Ijuí, também no Cassino. Serão 196 unidades de 2 dormitórios, todas com sacada com churrasqueira. Haverá coberturas com terraço e unidades Garden no térreo, com áreas de até 102m². Segundo a Porto5, todas as unidades do empreendimento foram vendidas na fase inicial de lançamento. O condomínio terá uma piscina com raia de 25m, além de estrutura de lazer com academia, lounges, brinquedoteca, quiosque, quadras de esportes, entre outras estruturas.

A PORTO5 iniciou suas atividades em Pelotas há 13 anos e já lançou 45 empreendimentos, com 25 obras entregues. A construtora também opera atualmente em municípios como Rio Grande, Porto Alegre, além da região da Serra Gaúcha e em Santa Catarina, nas cidades de Camboriú, Itajaí, Barra Velha, Balneário Camboriú, Navegantes, Penha, Piçarras e Palhoça, com cerca de R$ 3,5 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV).