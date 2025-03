Banco Mercantil abrirá agência no Centro de Pelotas em abril

O Banco Mercantil, instituição financeira de origem mineira especializada no atendimento ao público 50+, abrirá uma agência no Centro de Pelotas, na rua General Osório. A inauguração da agência, ainda em obras, está prevista para o dia 7 de abril.

O novo ponto da rede é uma das primeiras unidades do Mercantil na região Sul do país. Até o fim de abril, outros 23 pontos físicos serão abertos em municípios do Paraná, como Londrina e Foz do Iguaçu; em Santa Catarina, o banco terá agências em cidades como Tubarão, Itajaí e Blumenau.

Segundo a assessoria de comunicação do banco, o foco da instituição tem sido a ampliação de sua atuação para regiões onde ainda não possui presença física, e priorizando localidades não vinculadas a leilões de benefícios, como o INSS. O segmento principal é oferecer atendimento e serviços financeiros pensados para aposentados e pensionistas. Com a expansão, o Mercantil terá presença em 24 estados brasileiros.