Após nova avaliação, Daeb decide manter racionamento em Bagé

Após uma nova reunião de avaliação da estiagem no município de Bagé, a equipe diretiva e técnica do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) decidiu pela permanência do racionamento de água com duração de 12 horas, intercalando cada dia em um dos dois setores da cidade.

De acordo com uma postagem da autarquia nas redes sociais, a situação das barragens do município segue preocupante. A Sanga Rasa está com 4,80m negativos, enquanto a barragem do Piraí está 2,90m aquém do normal. A ocorrência de chuvas continua muito abaixo da média. Em março, foram registrados, na Estação de Tratamento de Água (ETA), apenas 21 milímetros de precipitação, enquanto que a média do mês é de 116,4 milímetros.