Metade Sul terá predomínio de tempo seco até domingo

Os municípios da metade Sul do RS terão predomínio de tempo seco e elevação gradual de temperatura durante toda a semana, de acordo com a previsão do tempo divulgada nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Ainda na segunda, além do tempo seco, o sol aparece entre poucas nuvens em todas as regiões. No Leste, chuva fraca e isolada pode ocorrer. Os ventos sopram de Sul/Sudeste e as temperaturas máximas deverão ficar entre 28 e 31 °C, na maioria das regiões.

LEIA TAMBÉM: Mudanças climáticas desafiam produção de arroz no RS



Entre terça-feira (18) e domingo (23), o estado terá predomínio do tempo seco em toda a Metade Sul. As temperaturas estarão em gradual elevação neste período, sendo que as maiores máximas ocorrerão no Oeste, onde deverão chegar a marcas entre 35 e 38°C. Nas áreas mais ao Leste, as máximas não subirão tanto, devendo ficar entre 29 e 32°C.



Ainda segundo o órgão, a partir da próxima segunda-feira (24), áreas de instabilidade deverão provocar chuva isolada. Já entre os dias 25 e 26, um sistema frontal deverá avançar, provocando chuva em todas as regiões. Mais adiante, entre os 30 e 31 de março e 01 de abril, outro sistema avançará, devendo causar chuvas com maiores acumulados e abrangentes do RS.

Os acumulados em 15 dias deverão ser mais altos entre a Campanha, a Região Central e a Fronteira Oeste, variando entre 50 e 100 mm. Já nas demais áreas da Metade Sul, os acumulados variam entre 30 e 60 mm.