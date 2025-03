Mudanças climáticas desafiam produção de arroz no RS

De Capão do Leão

serão cada vez mais frequentes e intensos, exigindo que o setor produtivo adote novas estratégias para minimizar seus impactos. É o que defendem pesquisadores de entidades como a Embrapa Clima Temperado e o Instituto Riograndense do Arroz (Irga).



As consequências da instabilidade climática já são sentidas pelos produtores. No ano passado, as enchentes atrasaram a semeadura em diversas áreas, obrigando muitos agricultores a plantar apenas em janeiro, quando o previsto era outubro. Esse atraso pode comprometer a produtividade e exige cautela na hora de estimar os resultados da safra. Esse foi um dos principais temas debatidos na 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, realizada em Capão do Leão em fevereiro.

"Temos um cenário muito diferente no Rio Grande do Sul. Enquanto algumas áreas já estão sendo colhidas, outras ainda estão na fase reprodutiva e definindo o potencial produtivo. Não podemos lançar estimativas precipitadas neste momento", explicou Luiz Fernando Siqueira, do Irga.