Assembleia Legislativa instala frente em defesa do Porto de Rio Grande

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instalou, na sexta-feira (14) a Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Rio Grande. Lançada pelo deputado estadual Halley Lino (PT), o grupo tem o propósito de "valorizar e ampliar a estrutura portuária do Rio Grande do Sul".

Durante a cerimônia de instalação, o parlamentar apresentou como uma das pautas da frente a inclusão da duplicação do Lote 4 da BR 392 no Novo PAC e um projeto de lei que visa inserir as hidrovias no Programa de Incentivo aos Acessos Municipais (PIAA/RS), que permite a compensação tributária de até 5% do ICMS devido para empresas que investirem na implantação destes acessos. As informações são da assessoria de imprensa do deputado.

Lino também anunciou que a frente terá um plano de trabalho com diversas iniciativas "visando a ampliação portuária, bem como da hidrovia, rodovias e ferrovias que chegam ao porto”, afirmou.

melhor marca dos últimos dez anos para o período crescimento foi de 24,32% em comparação ao mesmo período de 2024, impulsionado pelo aumento expressivo em cargas como milho, sulfatos, carnes, fosfatos, soja em grão e celulose. Na sexta-feira, a PortosRS divulgou que o porto riograndino encerrou o primeiro bimestre de 2025 com uma movimentação de 6.735.155 toneladas, a. O, impulsionado pelo aumento expressivo em cargas como milho, sulfatos, carnes, fosfatos, soja em grão e celulose.

A movimentação de contêineres no porto riograndino também apresentou alta, com um avanço de 38,54%, passando de 111.501 TEUs em 2024 para 154.479 TEUs em 2025. TEU é a unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés.