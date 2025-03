Porto de Rio Grande tem melhor bimestre dos últimos 10 anos em movimento de cargas

O Porto do Rio Grande encerrou o primeiro bimestre de 2025 com uma movimentação de 6.735.155 toneladas, a melhor marca dos últimos dez anos para o período. O crescimento foi de 24,32% em comparação ao mesmo período de 2024, impulsionado pelo aumento expressivo em cargas como milho (32.718,04%), sulfatos (715,91%), carnes (63,43%), fosfatos (50,93%), soja em grão (36,57%) e celulose (16,97%).

A movimentação de contêineres no porto riograndino também apresentou alta, com um avanço de 38,54%, passando de 111.501 TEUs em 2024 para 154.479 TEUs em 2025. TEU é a unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (14) no site da Portos RS.

LEIA TAMBÉM: Ministério de Portos e Aeroportos abre consulta pública para revisão da área do porto organizado de Rio Grande

No ranking das importações, a China liderou com 339.240 toneladas, seguida pela Argentina (307.207t), Estados Unidos (71.760t), Marrocos (71.001t) e Uruguai (67.204t). As exportações, por sua vez, tiveram como principais destinos o Vietnã (642.316t), a China (559.512t), a Indonésia (341.636t), a Arábia Saudita (335.906t) e os Estados Unidos (167.342t).

Em números gerais, o complexo portuário do Rio Grande do Sul, que engloba os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, registrou um total de 6.895.687 toneladas movimentadas no primeiro bimestre, um aumento de 19,11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os granéis sólidos representaram 57,1% desse total, seguidos pelas cargas gerais (35,1%) e granéis líquidos (7,1%).

O Porto de Pelotas movimentou 123.130 toneladas, com destaque para as toras de madeira (112.113t) e o clínquer (11.017t), que é o cimento em sua fase bruta. Já o Porto de Porto Alegre registrou 37.402 toneladas, com os insumos para fertilizantes na liderança (21.352t), seguidos pelo trigo (10.743t), sal (5.302t) e clínquer (5t).

O número de embarcações que circularam pelos três portos também aumentou: Rio Grande recebeu 515 navios e barcaças, Pelotas 65 e Porto Alegre 14.