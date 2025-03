Ministério de Portos e Aeroportos abre consulta pública para revisão da área do porto organizado de Rio Grande

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lançou, nesta segunda-feira (10), uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre a proposta de revisão da área do Porto Organizado de Rio Grande. O prazo para envio de colaborações é de 30 dias.

As contribuições deverão ser feitas por meio da plataforma de participação social do Governo Federal, Participa + Brasil, no site gov.br/participamaisbrasil. De acordo com informações do site do ministério, a consulta é aberta a toda sociedade, podendo participar qualquer cidadão interessado na melhoria do Porto.

Segundo o MPor, a revisão da área (poligonal) de Rio Grande leva em consideração acessos marítimos e terrestres, eficiência, competitividade e as instalações portuárias existentes. Ela visa, ainda, garantir que a infraestrutura do local esteja alinhada com as necessidades das operações portuárias, eficiência logística, otimização das instalações e da infraestrutura do porto.

O porto do Rio Grande é a principal via de exportação da produção agrícola gaúcha e desempenha um papel crucial na economia nacional como um dos maiores portos graneleiros do país, sendo essencial para a exportação de produtos como soja, milho, arroz e fertilizantes. Além disso, é um dos principais polos logísticos e comerciais do Brasil, e um importante centro de distribuição para a região Sul do país, conectando o território a mercados globais.