Furg oferece 761 vagas complementares em 30 cursos

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) divulgou na quinta-feira (13) público o Edital de Vagas Complementares, com vagas remanescentes do Processo Seletivo SISU 2025 e do Processo Seletivo Próprio Furg 2025.

De acordo com a assessoria de comunicação da universidade, ao todo estão sendo oferecidas 761 vagas, em mais de 30 cursos, nos quatro campi da instituição: Carreiros, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.

As inscrições estão abertas até 23 de março, na solicitação online de matrícula no site da Comissão Permanente do Processo Seletivo (Coperse/Furg), em coperse.furg.br. A seleção dos candidatos às vagas será efetuada com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos um dos anos entre 2015 e 2024.

Mais informações podem ser obtidas no site da Coperse/Furg.