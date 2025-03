Ministério do Trabalho investiga morte em fábrica de gelo em Rio Grande

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) por meio da Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul (SRTE/RS) está investigando a morte de um trabalhador devido a um acidente em uma fábrica de gelo em Rio Grande. A vítima foi atingida por uma pilha de gelo enquanto trabalhava no setor de depósito e processamento de gelo.

A superintendência foi acionada para identificar as causas do evento. De acordo com as informações preliminares da inspeção do trabalho, o gelo estava empilhado de forma instável e excessivamente alta, o que contribuiu para a ocorrência, segundo informações da assessoria de imprensa do MTE. Segundo a auditoria fiscal, a forte onda de calor que atingiu a região naquele dia pode ter elevado a temperatura do depósito, causando o derretimento parcial do gelo e desestabilizando as pilhas.

A empresa envolvida foi notificada a tomar medidas imediatas para evitar novos acidentes, incluindo a reorganização das pilhas de gelo para garantir sua estabilidade, melhorias no arranjo de máquinas e proteção contra quedas em altura. Além disso, a empresa deve realizar estudos para mecanizar o manuseio do gelo no depósito e evitar trabalhos manuais em zonas de risco, informou o MTE.