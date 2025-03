Prefeitura de Candiota prorroga para abril prazo de desconto de 20% do IPTU

A Prefeitura de Candiota prorrogou para o dia 10 de abril o desconto de 20%, em parcela única, no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do município, ou pagamento parcelado em 10 vezes. Nesse caso, a primeira parcela tem vencimento em 30 de março. Neste ano, a entrega dos carnês será feita pelos Correios em todas as residências da cidade.

Segundo informações do site da prefeitura, a fatura do imposto chegará à população em forma de correspondência, sendo que entrega já deve começar na próxima semana. O carnê também poderá ser retirado na Secretaria de Administração e Finanças. A fatura com a data atualizada já pode ser emitida a partir desta terça-feira (11).

Candiota possui atualmente cerca de 4 mil imóveis pagantes. O IPTU foi reajustado conforme a correção monetária de 4,83%, seguindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado de 2024.