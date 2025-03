Governador considera que Medida Provisória seja opção mais provável para continuidade de Candiota 3

termelétrica a carvão Candiota 3 poder vir através da derrubada de vetos no Projeto de Lei (PL) 576 no Congresso Nacional, não é essa atualmente a possibilidade mais provável, conforme avaliação do governador Eduardo Leite. Ele considera que as maiores chances para a usina a carvão gaúcha, inativa desde o começo do ano através de uma Medida Provisória (MP), a ser instituída pelo governo federal. Apesar da retomada da atividade dapoder vir através da derrubada de vetos no Projeto de Lei (PL) 576 no Congresso Nacional, não é essa atualmente a possibilidade mais provável, conforme avaliação do. Ele considera que as maiores chances para a usina a carvão gaúcha,quando acabou seu contrato de fornecimento de energia, alongar seu funcionamento é, a ser instituída pelo governo federal.

Leite recorda que o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em uma de suas recentes passagens pelo Rio Grande do Sul, sinalizou que seria trabalhada uma solução dessa natureza. “Então a gente está na expectativa disso”, frisa o governador. A questão de um prolongamento da operação de Candiota 3 constava em um ‘jabuti’ (tema inserido em uma proposta que não estava presente no texto original) do PL 576, que tinha como essência tratar de regramentos da energia eólica offshore (no mar). Como o artigo a respeito do segmento carbonífero foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a situação aguarda a definição se o Congresso Nacional sustentará o veto ou irá derrubá-lo, algo que não tem uma data precisa para ocorrer.

A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, considera que, talvez, colocar a questão do carvão junto com o tema da eólica offshore não foi o melhor caminho e por isso a MP pode ser uma alternativa. Ela frisa que o Estado e o País precisam contar com todas as fontes energéticas disponíveis. “Eu faço votos que a gente tenha muita serenidade na condução da transição (energética) do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque realmente temos uma matriz energética invejável”, ressalta a secretária.

Marjorie sustenta que é preciso trabalhar a transição de uma forma coerente, o que deve levar de 10 a 15 anos para acontecer. Já o engenheiro ambiental do Instituto Internacional Arayara, John Fernando de Farias Wurdig, enfatiza que muitas pessoas que lidam com o assunto Candiota 3 evitam o uso de uma determinada palavra: desligamento. Ele pensa que o ideal seria encerrar o funcionamento da térmica já neste momento ou, no máximo, até 2027.

“A gente ouve muitos discursos para a continuidade da atividade (da usina), mas não vê o governo abrir essa frente (de interromper definitivamente a operação)”, diz Wurdig. Ele aponta que continuar com a unidade gerando até 2040 não pode ser considerado como uma transição energética. Para o engenheiro, a MP, sendo concretizada, será uma ação emergencial e não deverá garantir mais de cinco anos para a atividade da termelétrica, não dando segurança jurídica ao assunto.

O doutor em Riscos e Emergências Ambientais e diretor técnico do Arayara, Juliano Bueno de Araújo, acrescenta que qualquer data que passe de 2030 entrará em conflito com o Acordo de Paris, tratado internacional sobre mudanças climáticas que prevê a redução das emissões dos gases que provocam o efeito estufa. O dirigente chama a atenção para a contradição de se propagar uma transição energética mantendo a atividade do carvão para fins energéticos nos próximos anos.

Ainda sobre Candiota 3, Wurdig considera que o setor carbonífero nacional, nos últimos anos, fez uma mobilização mais intensa quanto à continuidade do complexo termelétrico catarinense Jorge Lacerda, não tendo a mesma atenção para a usina gaúcha. Sobre esse apontamento, o presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável (ABCS), Fernando Zancan, contra-argumenta que, há alguns anos, quando uma nota pública da Engie (empresa que na época era responsável por Jorge Lacerda) manifestou a possibilidade de fechar o complexo termelétrico catarinense teve uma grande mobilização do setor do carvão para evitar a desativação que era iminente.

“A movimentação em Santa Catarina foi fruto de um ‘incêndio’ e a mobilização no Rio Grande do Sul, neste momento, está sendo fruto de um ‘incêndio’ também”, assinala Zancan. Sobre os caminhos que podem dar sobrevida à Candiota 3, o dirigente celebra que haja mais de uma possibilidade e torce para que alguma seja efetivada rapidamente. Ele frisa que é importante que qualquer solução tenha uma atenção especial com a comunidade envolvida com o tema.