Plano de transição energética estadual apresentará resultados em 2025

Para o próximo ano, o Rio Grande do Sul deve contar com um maior detalhamento das ações que poderá adotar para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O Plano de Transição Energética Justa do Rio Grande do Sul, contratado pelo governo gaúcho com a empresa WayCarbon e o Centro Brasil no Clima (CBC), tem a conclusão prevista para ocorrer em novembro de 2025. O investimento nesse levantamento será de R$ 2,3 milhões.

A secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, ressalta que entre os focos dessa iniciativa está o detalhamento das possibilidades futuras para a região carbonífera do Estado, já que a economia dessa localidade é ainda muito vinculada ao aproveitamento da fonte fóssil.

A secretária foi a representante do governo do Rio Grande do Sul na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP29), realizada recentemente no Azerbaijão. Ela comenta que, durante o encontro, foi muito mencionado o tema da responsabilidade dos diversos entes federais com a governança ambiental. "Principalmente, os atores municipais e estaduais foram vistos e ouvidos na COP 29 para pensar nas políticas que de fato vão fazer alguma diferença nas metas a serem alcançadas e na adaptação e resiliência das comunidades para que possamos sobreviver a esse momento de mudanças climáticas que tem ocorrido, em especial, no Rio Grande do Sul", diz Marjorie.

Em relação aos objetivos assumidos pelo Brasil, a secretária lembra que o País se comprometeu em reduzir entre 59% e 67% das suas emissões líquidas de efeito estufa até 2035, em relação aos níveis de 2025. Particularmente quanto ao Rio Grande do Sul, ela frisa que o Estado tem uma série de medidas que buscam a diminuição das emissões, como é o caso do crescimento da geração de energia eólica, solar, hídrica e, futuramente, a produção de hidrogênio verde (combustível que é obtido por meio de eletrólise através da geração de energia por fontes renováveis).

A presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Daniela Cardeal, complementa que a transição energética não envolve apenas a questão da geração elétrica, mas também a alteração do uso de combustíveis no setor de transportes e promover uma mudança justa economicamente.

No Rio Grande do Sul, a dirigente concorda que uma das ferramentas que poderá auxiliar em amenizar os impactos no clima é o hidrogênio verde. "Ele vai poder contribuir tanto na redução de carbono no segmento do agronegócio, como no setor veicular, esse é um grande diferencial", assinala a dirigente.

Ela acrescenta que para o Rio Grande do Sul não perder oportunidades na área de transição energética, é necessário também que sejam mantidos os investimentos no campo da transmissão de energia. Para isso, Daniela frisa que é preciso que o Estado esteja presente no planejamento do governo federal previsto para esse segmento, nos próximos anos.

A dirigente ressalta ainda que um dos focos da transição energética será atender fatores como segurança no fornecimento de energia, preço competitivo e compromisso com a preservação ambiental. Dentro desse perfil, a presidente do Sindienergia-RS vê possibilidades para projetos hidrelétricos e de biomassa (matéria orgânica). Já quando diz respeito às grandes potências, Daniela aponta a fonte eólica como a que tem maior potencial para se desenvolver no Estado, durante o processo de transição energética.

"O Rio Grande do Sul está com cerca de 6 mil MW em projetos (eólicos - o que representa três vezes mais do que a potência instalada de empreendimentos dessa natureza atualmente operando no Estado) em estágio avançado de licenciamento ambiental e temos todo um setor de offshore (mar) para ser explorado", indica a representante do Sindienergia-RS. Com essas possibilidades sendo confirmadas, a dirigente considera que o Rio Grande do Sul pode "virar a chave" e passar de um estado "importador" de energia de outras regiões do País para se tornar um "exportador".