Prefeitura de Pelotas inicia obras de nova ciclofaixa

A Prefeitura de Pelotas, por meio da Secretaria de Urbanismo (Seurb), deu início à obra da ciclofaixa da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nesta quarta-feira (5). A estrutura terá três quilômetros de extensão, ligando a Avenida República do Líbano, zona norte de Pelotas, à Avenida Domingos de Almeida, no Areal. Com o trecho de ciclovia já existente que se estende até a rua Barão de Butuí, na área central, praticamente toda avenida JK contará com sistema de mobilidade cicloviária, informa o site da prefeitura.

A previsão dos responsáveis pela obra é de conclusão nos últimos dias de março, a um custo de R$ 302.493,44. Os recursos são do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). O contrato prevê contrapartida do município. Finalizado o serviço, a zona urbana vai contabilizar mais de 70 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias.

Também de acordo com o site da prefeitura, a secretaria também está realizando obras de manutenção no sistema cicloviário da cidade. Um dos exemplos é a estrutura da Avenida Ferreira Viana, em processo final de requalificação, e da avenida Fernando Osório, na zona Norte da cidade, que também passa por melhorias estruturais.

Outra ação que que está nos planos da Seurb é a ligação entre as ciclovias e ciclofaixas do sistema municipal. É o aso da estrutura recém finalizada da avenida Francisco Caruccio, que precisa ser interligada à da Fernando Osório na altura da praça 1° de Maio, conhecida como Praça do Colono, uma demanda dos movimentos de ciclistas da cidade.

O secretário da pasta, Otávio Peres, também adiantou a continuidade dos projetos estruturantes de mobilidade urbana e os em elaboração para incluir no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade): o caminho do ônibus, com intervenções de qualificação do trajeto, e construção de calçadas e de novos sistemas cicloviários em trechos considerados deficitários.