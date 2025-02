Ciclovia da Inovação: Pelotas quer interligar universidades com a bicicleta

Pelotas possui atualmente mais de 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas espalhadas pela cidade. O relevo plano favorece o uso de bicicletas como meio de transporte, e muitos moradores já adotaram a bike para deslocamentos diários, lazer e prática de exercícios físicos. Com o objetivo de incentivar a mobilidade ativa, o Pelotas Parque Tecnológico, em parceria com a prefeitura e instituições de ensino, desenvolve o projeto Ciclovia da Inovação, que busca melhorar a infraestrutura cicloviária e ampliar a conscientização sobre o uso das bicicletas na cidade.



O projeto trabalha na implementação e manutenção de ciclovias que conectam o Parque Tecnológico às universidades da cidade, além de fomentar a criação de espaços destinados ao estacionamento de bicicletas. A diretora executiva do Parque Tecnológico, Rosani Ribeiro, destaca os benefícios dessa iniciativa. “Queremos incentivar um melhor fluxo logístico entre as instituições de ensino e o parque, fortalecendo a sustentabilidade e promovendo um ambiente mais saudável para os usuários”, afirma.



Além do impacto ambiental positivo, o uso da bicicleta como meio de transporte também contribui para a saúde da população, defende Rosani. A possibilidade de substituir trajetos curtos de carro por deslocamentos de bicicleta reduz a emissão de poluentes e estimula hábitos mais ativos no dia a dia. “Além de ser uma opção sustentável, a bicicleta também melhora a qualidade de vida, pois envolve uma prática física acessível e que pode ser incorporada à rotina”, explica.

A prefeitura de Pelotas também realiza ações para fortalecer a segurança dos ciclistas. Agentes de trânsito promovem atividades de conscientização, com distribuição de materiais educativos e orientações para motoristas, pedestres e ciclistas. O objetivo é garantir um uso seguro das ciclovias e ciclofaixas, reduzindo riscos de acidentes e conflitos no trânsito.



Para quem não possui bicicleta própria, o sistema de compartilhamento BikePel oferece a possibilidade de aluguel em diferentes pontos da cidade. A alternativa facilita o acesso ao modal, ampliando as opções de transporte para moradores e visitantes. Rosani Ribeiro destaca que o incentivo ao uso da bicicleta deve ser contínuo. “É um trabalho constante de estímulo, especialmente no contexto pós-pandemia, onde buscamos evitar aglomerações e promover opções de deslocamento mais saudáveis”, pontua.