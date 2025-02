Assembleia terá frente parlamentar por redução de pedágio no Sul do RS

Os custos atuais das tarifas de pedágio nas rodovias do Sul do Rio Grande do Sul, motivaram a criação, nesta terça-feira (18), da Frente Parlamentar em Defesa de um Novo Modelo de Pedágio no Polo Rodoviário de Pelotas. De autoria do deputado estadual Zé Nunes (PT), o objetivo da frente é discutir, junto à sociedade e entidades interessadas, alternativas para reduzir os custos das tarifas e garantir melhorias na infraestrutura rodoviária da região.

O parlamentar alega, de acordo com informações de sua assessoria de imprensa, que o modelo de cobrança de pedágio no Polo Rodoviário de Pelotas está entre os mais caros do país, impactando negativamente a economia local e gerando transtornos aos usuários. Para nunes, o preço das tarifas afeta diretamente o desenvolvimento regional. Segundo a assessoria de Nunes, o Governo Federal já decidiu pela não renovação do atual modelo de concessão. Nunes também alega que não é contra o sistema de concessão, mas que é necessário "um sistema justo, de acordo com a realidade, o potencial e o suporte de cada região", diz o texto.

“Quero deixar bem claro que nós não temos uma posição fechada contra o sistema de concessão, mas precisamos de um sistema justo, de acordo com a realidade, o potencial e o suporte de cada região e uma concessão não pode se transformam em um entrave, em um peso para a população de uma região” afirmou Zé Nunes.



Segundo a proposta, a frente "vai debater e propor, em conjunto com todos os setores interessados da sociedade, um sistema mais justo e transparente, que assegure a manutenção e a ampliação da infraestrutura viária sem prejudicar motoristas e empresas. Além disso, busca fortalecer a fiscalização da aplicação dos recursos arrecadados e incentivar soluções sustentáveis para a mobilidade na região".