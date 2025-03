São Lourenço do Sul terá exibição do Oscar ao ar-livre no domingo

A edição do Oscar deste ano, que provoca expectativas nos brasileiras pelas três indicações do filme "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles Jr., terá exibição gratuita no próximo domingo (2), ao ar livre, em São Lourenço do Sul. A transmissão do evento acontecerá a partir das 20h, a Rua Princesa Isabel, 913, em frente ao empreendimento Tales Celulares, no bairro Navegantes. Atividade é promovida pela produtora Cine Millennium.

O filme de Salles concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres no papel da protagonista Eunice Paiva.

O evento conta com o apoio da Coordenadoria de Cultura da Prefeitura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (Lei 14.399/2022).

A produtora também a produtora desenvolve quatro projetos contemplados pela Lei Aldir Blanc. Até o final de março, mais duas sessões de cinema na praia estão previstas. Em seguida, terá início uma programação de teatro na Praça Central Dedê Serpa.

Entre maio e junho, o projeto cultural Cineclube Café e Conversa retorna às atividades no Campus FURG São Lourenço do Sul (FURG-SLS), com exibição semanal de filmes para a comunidade acadêmica e o público externo da Universidade.

Já em julho, está prevista a exibição de um documentário sobre o Cine Rex, histórico cinema de calçada que marcou a história do município.