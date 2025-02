Cinemateca Capitólio e outros locais de Porto Alegre transmitirão o Oscar

Com grande expectativa dos brasileiros neste ano para que o filme Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres abocanhem a estatueta, o Oscar terá transmissão em diversos locais de Porto Alegre. Um deles é a Cinemateca Capitólio, na rua Demétrio Ribeiro, nº 1.085, no Centro Histórico.

Para participar do evento no Capitólio, no dia 2 de março, é preciso retirar senhas a partir das 21h. São, no máximo, duas senhas por pessoa, e a entrada é gratuita.

“Vem curtir com a gente no ritmo de carnaval a cerimônia e aumentar o coro coletivo da torcida pelo cinema Brasileiro na premiação”, convida o local por meio de postagem no Instagram.

A Cervejaria Delta Brew, localizada na rua 18 de Novembro, no 4º Distrito, também realizará um evento especial para a transmissão do Oscar.

O bar Spoiler, na Lima e Silva, nº 1.058, no bairro Cidade Baixa, promoverá o que está sendo chamada de Watch Party. É preciso se inscrever pelo Sympla.

O empreendimento, inclusive, criou um shot especial para os que estarão de gala, inspirado no filme A Substância, indicado ao prêmio.

Ainda na Cidade Baixa, na Lima e Silva, nº 594, loja 5, o bar Mambembe Cervejas Especiais também se junta às transmissões. No local, a banda Kabaluere estará presente e tocará o repertório do filme.