MP interdita padaria em Pelotas e apreende quatro toneladas de alimentos impróprios

Uma padaria localizada na Praia do Laranjal, em Pelotas, foi interditada nesta terça-feira (18) pela Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada devido às condições de higiene inadequadas do local. Além disso, o órgão apreendeu quase 4,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo em três estabelecimentos no mesmo bairro. Entre os produtos estão carne, salgados, pães, iogurtes, queijos, ovos, alimentos industrializados, farinhas e doces.

O promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, ressaltou que os três estabelecimentos apresentavam muita sujeira, mas a situação da padaria impressionou os agentes por não ter as mínimas condições de higiene e nenhum cuidado com a manipulação e conservação dos alimentos, conforme informações do site do MP.

A padaria interditada também está proibida de produzir gelo. O estabelecimento tinha uma máquina que fabricava gelo de forma clandestina, sem nenhum tratamento de água e sem autorização dos órgãos competentes.

Outras irregularidades encontradas nos três estabelecimentos, informou o MP, foram uma grande quantidade de produtos sem procedência, vencidos, fora da temperatura adequada e armazenados de forma incorreta.

dois estabelecimentos no município de Arambaré Na última terça-feira (11), a força tarefa já havia realizado uma operação de fiscalização em, também na região Sul do RS, onde foi apreendida em torno de 1,5 tonelada de produtos impróprios, como carne sem procedência e outros alimentos com prazo de validade vencido.

Em Pelotas, além do promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Defesa do Consumidor de Porto Alegre, também participaram da fiscalização, o promotor José Alexandre da Silva Zachia Alan, da Especializada de Pelotas, servidores da Promotoria de Pelotas e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Pelotas, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), da Delegacia do Consumidor (Decom) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).