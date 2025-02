MP apreende 1,6 tonelada de produtos impróprios em Arambaré

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos do Ministério Público (MP) do RS realizaram nesta terça-feira (11) uma operação de fiscalização em dois estabelecimentos no município de Arambaré, no Sul do RS. No total, foi apreendida em torno de 1,5 tonelada de produtos impróprios.Além de carne sem procedência e outros alimentos com prazo de validade vencido e temperatura inadequada, foi apreendida grande quantidade de lenha e carvão sem indicação de origem, e álcool de venda proibida em mercados.