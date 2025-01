Geoparque Caçapava completa dois anos e busca fomentar desenvolvimento regional

O Geoparque Caçapava, reconhecido como Geoparque Mundial pela Unesco em maio de 2023, celebra em 2025 dois anos de sua elevação à categoria internacional. Este reconhecimento, anunciado durante a 216ª sessão do Conselho Executivo da Unescp em Paris, consolidou o território como um dos principais atrativos turísticos e de desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Sul.

De acordo com Alizandra Danzmann, coordenadora do Geoparque, o impacto vai muito além do título. "Essa busca de visibilidade aumenta as possibilidades de desenvolvimento local, gerando empregos e promovendo setores como a gastronomia e o turismo." Segundo ela, o Geoparque é um projeto dinâmico e transformador, que continuará a evoluir por gerações.

O contexto de criação do parque leva em conta as características geológicas e naturais da região. Caçapava do Sul apresenta sucessões de rochas sedimentares marinhas e continentais de mais de 500 milhões de anos em áreas de grande beleza cênica e alta relevância ecológica, como as Pedras das Guaritas e a Serra do Segredo. Aliada a isso, está a presença, nos sedimentos de seus arroios, de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as preguiças-gigantes.

Espécies vegetais raras e endêmicas do bioma pampa, além de comunidades humanas tradicionais, como indígenas, quilombolas e pecuaristas familiares, completam esse cenário singular na América do Sul.

Com projetos como o Progredir e o Geocapacita, que incentivam o desenvolvimento econômico e capacitação da população local, o Geoparque investe em educação, preservação ambiental e revitalização de seus geomonumentos e pontos turísticos. Além disso, segundo Danzmann, o Geoparque Caçapava se firmou como referência educacional, com atividades voltadas para alunos do município e do Estado, promovendo maior visibilidade e integração com a comunidade.

A coordenadora reforça que a preservação do território é um esforço coletivo, unindo gestores, comunidade e visitantes em um movimento constante de valorização cultural e ambiental. "O Geoparque está em transformação constante, assim como as pessoas que o movimentam," pontuou.