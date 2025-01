Suzane Gonçalves assume reitoria da Furg, em Rio Grande

A professora Suzane Gonçalves assumiu a reitoria da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg), sendo a segunda reitora mulher nos 55 anos da instituição. A transmissão de cargo foi realizada na tarde desta quarta-feira (15), durante a assembleia universitária.

Gonçalves recebeu os símbolos universitários das mãos do ex-reitor, Danilo Giroldo, que comandou a instituição de 2021 a 2025. Em seguida, Suzane empossou o vice-reitor, Ednei Primel, além de pró-reitores, chefe de gabinete, diretores de unidades acadêmicas e administrativas, e dirigentes dos órgãos vinculados à reitoria.

Suzane Gonçalves é professora do Instituto de Educação desde 2008. Outras três mulheres ocupam cargos na Furg de maneira inédita: Daiane Dias é a primeira mulher pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação; Elenise Ribes é a primeira mulher pró-reitora de Planejamento e Administração; e Dione Kitzmann é a primeira mulher diretora do Instituto de Oceanografia.

Em seu discurso de posse, a reitora anunciou que a gestão fará esforços para que de forma coletiva, seja possível avançar na construção de uma Furg ainda mais acessível, inclusiva e inovadora, segundo notícia no site da universidade. Ela ressaltou que a universidade pública precisa estar a serviço da sociedade, e para isso precisamos estreitar cada vez mais os laços com a comunidade externa, com as prefeituras, com o estado, com o setor produtivo e com os movimentos sociais.

Entre os planos da nova gestão, estão transversalizar a inovação para os diferentes campos do saber, fortalecer as ações de tecnociência solidária, criar uma coordenação de relações interinstitucionais. "Trabalharemos para estreitar os laços entre a universidade e a sociedade, buscando parcerias que nos permitam gerar conhecimento aplicado, que promova o desenvolvimento local, regional e global", disse.