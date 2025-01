Ursula Silva assume reitoria da Ufpel

Os professores Ursula Rosa da Silva e o professor Eraldo dos Santos Pinheiro assumiram, respectivamente, os cargos de reitora e vice-reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A cerimônia ocorreu na sexta-feira (10), no Auditório da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, no Campus Capão do Leão. Na ocasião, também tomaram posse os pró-reitores, superintendentes e assessores que compõem a equipe de trabalho.

Ursula é a a primeira professora da área de Artes e Filosofia a assumir o cargo máximo da instituição, assim como Pinheiro é o primeiro professor negro na função. Na cerimônia, ambos ressaltaram a importância de fomentar a academia como espaço de conhecimento transformador e incentivador de pessoas que atuem de forma humana em resposta aos desafios do mundo, informou a assessoria de imprensa da Ufpel.

A nova reitora também salientou um compromisso na gestão de pessoas, diálogo e interação com as comunidades e saberes populares, incentivo à internacionalização, ampliação de políticas de inclusão e permanência, promoção de pertencimento e representatividade. Ursula citou as obras do Grande Hotel e Hospital Escola, em andamento, e propostas para uma Escola de Aplicação, junto à necessidade de estruturação de salas e laboratórios e qualificação de equipamentos. Ainda destacou a criação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade.

O vice-reitor falou ainda sobre o fortalecimento de ensino, pesquisa, extensão e inovação, e a qualificação do ensino a distância – segundo ele, a EAD da universidade pública precisa ser uma alternativa frente a instituições que visam o lucro exclusivamente nessa modalidade.