Pesquisas em ovinocultura são apresentadas em Bagé

Pesquisas científicas voltadas à ovinocultura e desenvolvidas pela Embrapa Pecuária Sul serão apresentadas durante os dias de realização da 17ª Agrovino, que acontece até sábado (18), na Associação Rural de Bagé. No evento, a instituição vai apresentar projetos de pesquisas, soluções tecnológicas, além de atender o público presente com informações sobre o setor.

De acordo com o site da Embrapa, uma das pesquisas que serão apresentadas é a da seleção assistida para ovinos. O projeto prevê a utilização de carneiros melhoradores, que fazem parte do plantel da Embrapa, em rebanhos comerciais. Esses reprodutores estão sendo melhorados com genes de prolificidade, de melhor acabamento da carcaça, de queda da lã naturalmente e maior resistência à verminose. Segundo o pesquisador Carlos Hoff de Souza, a próxima fase do projeto é buscar produtores parceiros para a utilização dessas características genéticas em rebanhos comerciais.

Outra pesquisa que está em desenvolvimento na Embrapa visa a utilização de lã grossa de ovinos na produção de agromantas, realizada em parceria com a Paramount Têxteis e a Cooperativa de Lãs Tejupá. Segundo a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul Magda Benavides, o objetivo é a produção de um insumo para ser empregado na proteção de mudas de árvores frutíferas, utilizando a lã que hoje tem pouco valor comercial. Magda também vai apresentar na feira recomendações para o controle de verminose em ovinos.