Feiras de verão na Campanha movimentam ovinocultura na região

Diversas feiras de verão prometem movimentar o setor da ovinocultura na campanha gaúcha a partir desta quinta-feira (9). A programação tem início com a 45ª Feira de Ovinos de Verão Lã e Carne em Dom Pedrito, que começa nesta quinta e vai até sexta-feira (10). Na sequência, Bagé recebe a 17ª Agrovino, de 15 a 18 de janeiro. O mês ainda terá, em Santana do Livramento, sua 47ª Feira de Ovinos, de 22 a 26 de janeiro.

Entrando em fevereiro, a 41ª Feira Estadual da Ovelha, em Pinheiro Machado, ocorre entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro; entre 12 e 16 de fevereiro é a vez da 47ª Expofeira de Ovinos Meia Lã, em Herval; a 41ª Exposição Estadual de Ovinos Meia-Lã acontece em Jaguarão nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A profusão de eventos se dá em um contexto de valorização no preço da carne ovina e a reorganização do mercado de lãs. Assim, o setor da ovinocultura no Sul do Rio Grande do Sul está otimista para 2025. Após um início de 2024 marcado por dificuldades como preços defasados e os impactos das enchentes, a retomada do mercado trouxe fôlego para os produtores da região.

LEIA TAMBÉM: Pinheiro Machado oferece financiamento em melhoria genética de ovinos

Gustavo Veloso, presidente da Associação Bageense de Criadores de Ovinos, ressalta que o segundo semestre de 2024 foi decisivo para reverter o cenário. “O preço do cordeiro e da ovelha atingiu patamares justos, o que trouxe estabilidade e otimismo para o setor. Além disso, a qualidade dos animais expostos tem se destacado ano após ano, refletindo nos bons resultados das feiras”, afirmou.

Outro ponto positivo foi a reorganização do mercado de lãs. Após um período de desajustes durante a pandemia, os preços começaram a se recuperar, especialmente nas lãs finas, consolidando perspectivas favoráveis para 2025.

Conforme a Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2024, produzida pela Seapi, o Rio Grande do Sul tem um rebanho declarado de 3,16 milhões de ovinos. Em 2023, cerca de 253 mil animais foram enviados para abate. A produção de lã foi de 8,47 mil toneladas.

Uma parceria entre o governo do Estado e a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) também dá esperança ao setor no RS. Assinado em 13 de dezembro, o termo viabilizará ações de fomento e fortalecimento da ovinocultura gaúcha. O acordo prevê a liberação de R$ 4,96 milhões oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos) pela A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Os recursos serão utilizados ao longo de três anos, conforme demanda do setor.

A entidade ficará responsável pela gestão e execução do plano de trabalho. A ideia é promover ações para o desenvolvimento socioeconômico do setor, buscando promover a melhoria dos padrões de qualidade, a competitividade dos produtores e a ampliação do mercado.