Pinheiro Machado oferece financiamento em melhoria genética de ovinos

Pelo quarto ano consecutivo, a prefeitura de Pinheiro Machado, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, mantém ativo o programa de financiamento para melhoria genética da ovinocultura. As inscrições ficarão abertas entre os dias 13 e 17 de janeiro e devem ser realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

O programa oferece financiamento de até R$ 7.000,00 por ovinocultor, contemplando até 11 produtores anualmente. O recurso é destinado exclusivamente à aquisição de exemplares que contribuam para a melhoria genética das raças ovinas, promovendo qualidade e competitividade na produção.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o financiamento é pago em duas parcelas, vencendo a primeira após 12 meses e a segunda em 24 meses, com juros de apenas 0,5% ao mês.

Para participar, os produtores devem atender aos critérios como possuir até 50 hectares de terra, residir em áreas rurais do município, estar em situação regular com a Fazenda Municipal, entre outros requisitos previstos no edital, que pode ser acessado no