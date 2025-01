Praias do Cassino e Laranjal terão atividades de inclusão para PCDs

Duas praias do litoral Sul do Estado recebem atividades da quarta edição do "Dia da Inclusão", promovido pelo Estação Verão Sesc: Cassino, em Rio Grande, e Laranjal, em Pelotas. O evento acontece neste fim de semana de 18 e 19 de janeiro.



A ação proporciona uma série de atividades que visam tornar o litoral mais inclusivo. Para isso, além de banhos nas cadeiras anfíbias, serviço oferecido pelo Sesc desde 2015 para pessoas com mobilidade reduzida, serão realizadas oficina de surf adaptado, vôlei sentado, beach soccer adaptado, aulas de dança, bocha de areia e um circuito sensorial, onde pessoas sem deficiência poderão se colocar na realidade do outro, com circuitos vendados, em cadeira de rodas e comunicação em libras. Também será montado um playground adaptado e inclusivo, com brinquedos para as crianças.

No Balneário Cassino, o destaque do sábado (18) é o aulão de surf adaptado para crianças de até 13 anos, que acontecerá das 9h às 10h com o professor Cláudio Touguinha, da Kassino Surf Escola. O evento também vai disponibilizar brinquedos infláveis acessíveis para as crianças ao longo de toda a tarde, além de uma oficina direcionada a famílias atípicas com a Clínica Vincular. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Já a praia do Laranjal realiza o Dia da inclusão no domingo (19) com diversas atividades esportivas, incluindo o vôlei sentado, que acontecerá a partir das 16h30. A modalidade paralímpica será apresentada por atletas da seleção do Programa Vida Ativa, desenvolvido pela prefeitura de Pelotas. Eles farão a demonstração do vôlei e também oportunizarão que as pessoas, em geral, participem do jogo. Além da modalidade, será apresentado o beach soccer adaptado, o futebol de areia voltado para deficientes visuais, às 17h. Também neste horário, os dançarinos da Associação de Pais de Pessoas com Síndrome de Down de Pelotas (Apadpel) vão promover uma aula de dança aberta ao público.

Confira a agenda completa das atividades

Data: 18/01 - Sábado

Cassino (Rio Grande)



Local: Complexo Esportivo Av. Atlântica (Canteiro Central próximo dos nº 87 e 89)

Atividades sistemáticas: empréstimo de material esportivo e guarda-sol, aulão de ritmos, recreação e quadras esportivas



Agenda:

9h às 10h - Aulão de Surf Adaptado para crianças até 13 anos (20 vagas), com Prof. Cláudio Touguinha da Kassino Surf Escola



10h às 17h - Banho inclusivo com cadeiras anfíbias - na Guarita 10



15h às 20h - Estação Criança com brinquedos infláveis acessíveis e acompanhamento terapêutico

17h - Oficina com a Clínica Vincular direcionada para famílias atípicas



Data: 19/01 (domingo)

Laranjal (Pelotas)



Local: Casa de Praia Sesc/Prefeitura de Pelotas (Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção, 9029)

Atividades sistemáticas: empréstimo de material esportivo e guarda-sol, banho inclusivo com cadeiras anfíbias, aulão de ritmos, quick massagem, recreação e quadras esportivas



Agenda: