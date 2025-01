Seleção da Embrapa mobiliza concurseiros nas regiões de Bagé e Pelotas

O aguardado concurso da Embrapa, que oferece vagas em Bagé e Pelotas, tem atraído a atenção de concurseiros do Sul do Estado. As inscrições foram prorrogadas e encerram na próxima terça-feira (14). Já fazia 15 anos que a instituição não abria edital para concurso público.

Organizado pela Sebrasp, o certame terá provas objetivas e discursivas no dia 23 de março. Os exames ocorrerão nas capitais do país e em cidades onde a Embrapa possui unidades, oferecendo oportunidades para candidatos com diferentes níveis de formação.

Bruna Moura, coordenadora de marketing da Tchê Concursos, de Bagé, destaca que muitos candidatos têm aproveitado a oportunidade para buscar a tão sonhada estabilidade. “Este é o momento certo para quem deseja iniciar 2025 com um projeto de vida novo e mais seguro”, afirmou.

Além do concurso da Embrapa, outros processos seletivos estão movimentando a região. A Câmara Municipal de Vereadores de Candiota, por exemplo, tem inscrições abertas até o dia 23 de janeiro, às 17h, sob a organização da Fundatec.

Para os próximos meses, editais de outros dois concursos prometem agitar ainda mais o cenário. A Unipampa deve abrir vagas técnico-administrativas em seus campi, enquanto o município de Pinheiro Machado prepara um edital com vagas para trabalhadores com escolaridade desde o ensino fundamental até o superior.

Os concurseiros interessados devem se preparar para um cenário de alta concorrência. Bruna ressalta que "os candidatos de nível superior frequentemente disputam vagas de nível médio, o que eleva a competitividade. Quem sai na frente é quem começa a estudar desde já."

Com estas oportunidades no horizonte, a busca pela estabilidade no setor público promete ser uma das principais metas de 2025 para muitos profissionais da região.