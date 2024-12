Comércio na fronteira aposta em eventos para enfrentar concorrência com a internet

A fronteira entre Brasil e Uruguai está se reinventando para enfrentar a concorrência das vendas pela internet e os desafios impostos pela alta do dólar. Em Aceguá, a segunda edição do evento Encantos da Fronteira destacou-se como uma das estratégias para atrair consumidores e revitalizar o comércio local.

Organizado pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Aceguá (Acisa), o evento contou com shows musicais, sorteios e promoções que movimentaram a economia local, apesar do clima frio e chuvoso. O presidente da Acisa, Leão Júnior, ressaltou a importância de iniciativas como essa para atrair mais visitantes e fortalecer o comércio na região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A competição com plataformas online foi um dos temas centrais discutidos. Vanderson Machado, vice-presidente da Acisa, explicou que a associação tem incentivado os lojistas a investir em redes sociais e modernizar seus métodos de divulgação. “Estamos trazendo cursos e parcerias para ajudar nossos associados a se adaptarem à nova era digital”, destacou.

LEIA MAIS: Free shops apostam em descontos para driblar alta do dólar

Além de mobilizar comerciantes e consumidores, o evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal, da prefeitura de Aceguá no lado uruguaio e de patrocinadores como o Sicredi. A programação diversificada, que incluiu cinco apresentações musicais, ajudou a atrair um público significativo e reforçou o papel dos eventos culturais na promoção do comércio local.

A iniciativa também fomenta os negócios do lado uruguaio, com seus freeshops que enfrentam um momento de alta valorização do dólar americano diante do real. O impacto do aumento foi sentido nas vendas, que registraram uma queda de 40% em relação ao mesmo período natalino de 2023.

Nesse aspecto, uma das soluções encontradas foi a oferta de descontos que chegam a 50% em diversos setores, como alimentos, eletrônicos e perfumes. Mas, ainda que o movimento tenha aumentado neste período pré-natalino, o setor enfrenta incertezas sobre os rumos da economia e tenta se adaptar a uma possível nova realidade para o comércio fronteiriço.