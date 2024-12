Free shops da fronteira com o Uruguai apostam em descontos para driblar alta do dólar

O fim de semana que antecede o Natal trouxe um aumento no fluxo de turistas e consumidores em Aceguá, cidade na fronteira entre Brasil e Uruguai. No entanto, o impacto da alta do dólar foi sentido nas vendas dos free shops, que registraram uma queda de 40% em relação ao mesmo período natalino de 2023, apontam os lojistas da área binacional.

Ana Martínez, vendedora de um dos estabelecimentos, relembra os tempos de movimento intenso: "Nessa época, não tinha espaço. Muitas pessoas chegando de todo lugar, e a gente não dava conta. Hoje está bem menor, e o dólar impactou muito, especialmente na parte de bebidas, seguida por perfumaria e vestuário."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

Mesmo com a alta cotação, turistas como o engenheiro Daisson Marques seguem visitando Aceguá, ainda que de forma mais cautelosa. "Vim conferir os preços e sentir o impacto do dólar. Provavelmente, a lista de compras será menor do que no último ano", comentou.

Para enfrentar o cenário desafiador, os free shops têm apostado em descontos que chegam a 50% em diversos setores, como alimentos, eletrônicos e perfumes. "As promoções são nossa principal estratégia para atrair consumidores, já que muitos estão economizando devido à incerteza econômica", destacou Ana Martínez.

Ainda que o movimento tenha aumentado neste período pré-natalino, o setor enfrenta incertezas sobre os rumos da economia e tenta se adaptar a uma possível nova realidade para o comércio fronteiriço. Só no mês de dezembro, a moeda norte-americana acumula alta de 4,45% em relação ao real. No ano, registra valorização de 29%.

Desde o último dia 12, foram injetados US$ 27,77 bilhões pela autoridade monetária no mercado de câmbio -maior valor já registrado em um mês. As intervenções têm contido a disparada do dólar nos últimos dias, oriunda da crescente desconfiança do mercado quanto à capacidade do governo de equilibrar as contas públicas.

Foi a frustração do mercado financeiro com as medidas pelo governo federal, em 28 de novembro, para minimizar a atual crise fiscal que levou o dólar a ultrapassar a casa dos R$ 6,00 e agravou um quadro que já preocupava: o forte impacto que a moeda norte-americana vem tendo na inflação no atacado, que eventualmente chegará aos consumidores, e nas expectativas futuras de novos aumentos de preços.