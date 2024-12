Transpetro e Furg lançam projeto de R$ 1,5 milhão para cursos profissionalizantes em Rio Grande

A Transpetro, empresa da área de logística de petróleo e gás, firmou uma parceria com o Centro de Convívio dos Jovens do Mar (CCMar) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) para oferecer formação profissionalizante a 600 jovens de Rio Grande, com idades entre 14 e 19 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

De acordo com Sérgio Bassi, presidente da Transpetro, o objetivo do programa é alinhar a formação dos jovens às demandas do contexto industrial da cidade, especialmente diante da retomada da indústria naval. “É importante que esses jovens tenham uma profissão e possam desenvolvê-la dentro da cidade, atendendo às demandas que virão em breve”, destacou.

O convênio, lançado em dezembro, prevê um investimento de R$ 1,5 milhão ao longo de dois anos e contempla 13 cursos em áreas como administração, recursos humanos, confeitaria, movelaria e construção naval. Além da formação, os participantes receberão bolsas-auxílio de R$ 450 para cursos semestrais e R$ 900 para anuais, materiais didáticos, vale-transporte e apoio para evitar a evasão escolar.

O convênio inclui também ações de educação ambiental, manutenção do prédio histórico do CCMar – danificado por fortes chuvas em 2024 – e a ampliação da equipe pedagógica. O projeto ainda apoiará alunos de cursos técnicos e superiores vinculados ao Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram/Furg).

As inscrições para os cursos serão abertas por edital a ser publicado no início de 2025. A expectativa é de que o programa contribua para a formação e inserção desses jovens no mercado de trabalho, promovendo desenvolvimento econômico e social na região.