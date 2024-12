Chegada do Papai Noel a Pelotas marca atrações de fim de ano

A abertura do Pelotas Doce Natal, realizada no Largo do Mercado Público, marcou a chegada oficial do Papai Noel à cidade. O evento, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Pelotas, conta com uma programação diversificada e atrativos que prometem encantar o público até o dia 1º de janeiro.

A árvore de Natal, com 15 metros de altura, foi um dos destaques da inauguração, que contou ainda com a iluminação especial da Praça Coronel Pedro Osório, onde o público pode apreciar um presépio e visitar a Casa do Papai Noel. O bom velhinho estará à disposição das crianças diariamente, das 19h30 às 23h, até o dia 23 de dezembro.

De acordo com Daniel Centeno, diretor da CDL Pelotas, na abertura do evento na terça-feira (17), a expectativa é que o evento não só leve alegria aos moradores e turistas, mas também contribua para o fortalecimento da economia local. "O Papai Noel traz com ele muita saúde, prosperidade e força para a economia de Pelotas. Esperamos um ano repleto de realizações em 2025", afirmou.

Além das atrações natalinas, o Pelotas Doce Natal reserva um espetáculo especial para a virada de ano. Um show de fogos de artifício de baixo ruído, com duração de 10 minutos, está programado para a noite de 31 de dezembro, proporcionando um momento de celebração para toda a família.

A programação completa do evento está disponível no site da Prefeitura, e o público é convidado a participar das festividades que, além de celebrar o espírito natalino, impulsionam o turismo e a economia local.