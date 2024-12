Darlene Pereira apresenta secretariado que assumirá gestão em Rio Grande a partir de 2025

A prefeita eleita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), apresentou oficialmente o secretariado que estará à frente da gestão municipal no período de 2025 a 2028 nesta terça-feira (17).

O governo contará com 11 secretários, seis secretárias e mais três mulheres na Chefia de Gabinete e na Assessoria Superior. Segundo Darlene Pereira, a escolha da equipe foi baseada em três critérios: conhecimento técnico, motivação política e experiência em gestão pública. "Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho, foi um bom tempo de análise para a escolha dessa equipe, que irá trabalhar unida e junto com a comunidade, priorizando áreas essenciais como educação, saúde e limpeza urbana", destacou.

Entre as prioridades anunciadas estão a estruturação das escolas e a garantia de medicamentos nas unidades básicas de saúde. O vice-prefeito Renatinho Gomes enfatizou a importância da união de esforços para construir uma Rio Grande renovada e destacou sua confiança na nova equipe.

Durante o evento, Alexandre Protásio detalhou o trabalho das 13 comissões temáticas, que produziram cerca de 300 páginas de relatórios com análises para subsidiar a próxima gestão. Ele apontou que o processo de transição enfrentou desafios, como a falta de autorização para reuniões oficiais com a gestão atual, mas foi conduzido com diálogo entre comunidade e instituições parceiras.

O evento ocorreu no auditório do Senac e contou com a presença do vice-prefeito eleito Renatinho Gomes, do coordenador do processo de transição Alexandre Protásio, além de integrantes das comissões temáticas, representantes do Legislativo, autoridades locais e imprensa.

Confira como será composto o governo de Rio Grande a partir de 2025