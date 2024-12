Médicos da Santa Casa de Rio Grande poderão entrar em greve no dia 28

Os sindicatos médicos do Rio Grande do Sul e de Rio Grande, respectivamente Simers e Simerg, se reuniram com os gestores da Santa Casa do Rio Grande. Na pauta, os honorários atrasados desde agosto dos médicos que atuam na instituição, bem como a produção, desde julho.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Simers, os gestores disseram que houve o pagamento de 20% do valor de agosto e que não há previsão de novos pagamentos. Participaram da reunião o presidente do Simerg, Sandro Oliveira, representando as entidades. Já pela instituição, o presidente da Santa Casa, Renato Silveira; o diretor Técnico, Wagner Pedrotti, e o diretor Médico, Evandro Augusto Oss. Também participaram do encontro representantes da assessoria Jurídica do Simers. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (16).

“A reunião, que durou mais de uma hora, foi dura e não se conseguiu avançar sobre uma data de pagamento dos valores atrasados. Os representantes da instituição nos alegaram dificuldades financeiras, agravadas pela abertura de um novo hospital na cidade que teria tirado vários convênios. O hospital diz que deve receber receitas até o final de dezembro, mas não é taxativo quanto a canalização destes valores para os médicos”, disse Oliveira.



O presidente do Sindicato Médico de Rio Grande informou que de posse destas informações, juntamente com o Simers, voltará a se reunir com os médicos da instituição para apresentar a resposta do Hospital. “Realizaremos outra assembleia, para que os médicos definam se entrarão em paralisação a partir do dia 28 de dezembro, como foi combinado em assembleia prévia”, disse.

Os sindicatos permanecerão em contato com a direção da Santa Casa do Rio Grande em busca de uma definição sobre os pagamentos, bem como em assembleia permanente com os médicos para informá-los sobre possíveis novidades.

As duas entidades também se reuniram com os médicos da UPA Junção de Rio Grande. Os profissionais demonstraram seu inconformismo com o atraso de dois meses em seus salários, sem que haja um posicionamento dos gestores quanto ao pagamento. Ficou definido que será feito pelos sindicatos um cronograma de ações visando o pagamento dos valores devidos.

A assessoria de imprensa da Santa Casa de Rio Grande foi contatada pela reportagem mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O canal fica aberto para manifestações.