BikePel retorna com novas estações em Pelotas

Pelotas deu início à primeira etapa da retomada do programa BikePel, que retorna com 50 bicicletas totalmente sustentáveis, equipadas com placas solares para carregar o GPS. Nesta fase inicial, lançada na quinta-feira (5), sete estações foram instaladas em pontos estratégicos da cidade: Shopping Pelotas, Praça Coronel Pedro Osório, Avenida Dom Joaquim esquina com Andrade Neves, Parque Dom Antônio Zátera, Ferreira Viana esquina com a JK de Oliveira, IFSUL, e JK com Domingos de Almeida.

O secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, destacou que as estações foram posicionadas próximas às ciclovias da cidade, que conta com mais de 70 km de infraestrutura ciclável. "Hoje, Pelotas é uma cidade plana, absolutamente ciclável, com muitos trabalhadores e pessoas que usam bicicletas para lazer. Esse é um serviço para facilitar ainda mais essa mobilidade", comentou.

Para utilizar as bicicletas, o processo é simples: os usuários devem escanear o QR Code nas estações para baixar o aplicativo, realizar o cadastro e selecionar um plano de pagamento. Os valores são acessíveis: R$ 3 a cada 30 minutos, R$ 10 para uso diário e R$ 30 para o plano mensal. Após o desbloqueio, basta pedalar até o destino desejado e, ao final da viagem, estacionar a bicicleta em uma das estações indicadas e encerrar o uso pelo aplicativo.

A expectativa da prefeitura e da empresa responsável pelo serviço é que a população adote a iniciativa e contribua para sua expansão. "Com o uso mais constante, podemos ampliar a quantidade de bicicletas e estações. Até janeiro, esperamos receber 50 novas bicicletas e abrir mais sete estações pela cidade", antecipou Al-Alam.

O retorno do BikePel reforça a vocação ciclável de Pelotas, promovendo uma alternativa de transporte sustentável e prática para os moradores.