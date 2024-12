Peixarias do Mercado Central de Pelotas registram boas vendas

Mesmo com a diminuição do volume de pescados na Lagoa dos Patos no início da temporada, as peixarias do Mercado Central de Pelotas tem conseguido manter a oferta de produtos diversificados e de qualidade. O espaço, que é parte do Centro Histórico da cidade, continua sendo um ponto de destaque tanto para a economia local quanto para o turismo.

As peixarias, conhecidas pela variedade de peixes de água doce e salgada, garantem que os consumidores encontrem opções frescas ou congeladas. Adão Alves, gerente de uma das peixarias do mercado há 39 anos, explica como mantém a oferta. “A pessoa escolhe o que tiver. Vai ser tudo novo, a mercadoria nova, porque esse peixe que tá novinho ali, ele vai ficar novo até sete horas, oito horas. A partir disso a gente congela. Quando as pessoas querem viajar a Bagé, a Santa Maria, outros lugares mais longe, então as pessoas preferem, para alguma garantia, levar um peixe congelado.”

Além da tradição nas peixarias, o Mercado Central oferece restaurantes, lancherias, docerias, lojas de artesanato e feiras. Essa diversidade atrai não apenas pelotenses, mas também visitantes de outras regiões, que encontram no mercado um ambiente acolhedor e produtos acessíveis.

Adão Alves reforça que o mercado está preparado para atender bem seus clientes. “Pode ir ao Mercado Central, visitar as peixarias, todas as lojas aqui. Vai ser um atendimento superespecial”, convida ele.

Com a combinação de tradição, qualidade e estratégias para driblar desafios, o Mercado Central segue como um dos principais símbolos de Pelotas, unindo história e modernidade no coração da cidade.