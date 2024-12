iTec Furg, em Rio Grande, injeta mais de R$ 34 milhões em projetos

Mais de R$ 34 milhões já foram injetados pelo iTec Furg, Centro de Robótica e Ciência de Dados da Universidade Federal do Rio Grande, em projetos de 51 empresas. Além disso, dispõe de recursos superiores a R$ 170 milhões que serão aplicados até 2030, com o objetivo de consolidar sua posição como um polo de inovação e tecnologia no Brasil.

Os dados foram trazidos pela diretora do iTec, Silvia Botelho. Atualmente, a instituição congrega 99 pesquisadores e 142 estudantes diretamente envolvidos nas iniciativas realizadas nas áreas de robótica, automação e inteligência artificial.

O iTec é uma unidade credenciada pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), que investe recursos federais para a modernização da indústria nacional. Entre as 94 unidades Embrapii espalhadas pelo país, o iTec Furg foi classificado como o terceiro melhor centro em excelência operacional.

Segundo Silvia, a instituição desempenha um papel fundamental ao disponibilizar recursos não reembolsáveis para empresas que buscam inovação. "O iTec trabalha gerando produtos para a empresa, produtos de inovação, junto à Embrapii. Então, além de ter pesquisadores e doutores que podem desenvolver tecnologia para as empresas, ele tem na sua carteira recursos disponíveis para fomentar a inovação no Brasil", explicou.

Recentemente, o iTec apresentou um balanço das atividades realizadas em 2024. Foram realizadas 380 prospecções de novos clientes, resultando na contratação de 36 projetos com empresas de diversas regiões do país. O centro também atua incubando startups no parque científico-tecnológico Oceantec, localizado no Campus Carreiros da Furg.

"No momento em que a empresa investe, ela faz isso porque confia e espera resultados concretos do projeto de inovação. É quando entra a tríplice hélice ou quadrúplice hélice, combinando esforços de governo, universidade e empresas para gerar soluções inovadoras no mercado", ressaltou Silvia.