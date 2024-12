Programação natalina em shoppings de Rio Grande aquecem o comércio local

O Natal, uma das datas mais esperadas do ano, já movimenta Rio Grande com atrações especiais nos dois principais shoppings da cidade. Além de trazer diversão e encantamento para crianças e adultos, o período também ajuda a aquecer o comércio local, nesta época que é uma mais importantes para os lojistas.

No Praça Shopping, as festividades começaram já na última quinzena de novembro com a chegada do Papai Noel, marcando o início de uma série de atividades. Um carrossel instalado no local tem atraído famílias diariamente, funcionando da tarde até a noite. Ao longo do mês de dezembro, o shopping oferecerá oficinas culinárias com o Papai Noel e contará com a Aldeia do Noel, onde grupos de artesãs da cidade apresentarão seus trabalhos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

Já no Partage Rio Grande, o Papai Noel estará presente de terça a domingo até o dia 23 de dezembro, acompanhando uma programação variada. A oficina de cartinhas natalinas, realizada em parceria com a Livraria Vanguarda, promete inspirar os pequenos a registrar seus pedidos e sonhos.

Além de proporcionar momentos de alegria e interação para a comunidade, o Natal é um período crucial para o setor varejista. As programações natalinas dos shoppings locais têm potencial para atrair um grande número de visitantes, aumentando as vendas e fortalecendo a economia local.