Filme ‘O Clube das Mulheres de Negócios’ estreia em Rio Grande com homenagem a Grace Gianoukas

A cidade de Rio Grande foi palco da pré-estreia do filme nacional "O Clube das Mulheres de Negócios", dirigido por Ana Muylaert, durante a abertura da 6ª Mostra de Cinema Latino-Americano, realizada no Teatro Municipal.

A obra, apresentada no festival nesta segunda-feira (25) retrata a crise do patriarcado em um mundo imaginário onde estereótipos de gênero são invertidos: as mulheres ocupam posições de poder, enquanto os homens desempenham papéis tradicionalmente submissos. O filme, que mistura reflexão e senso crítico, aborda questões como etarismo, assédio moral e físico, além de explorar as dinâmicas sociais e educacionais relacionadas à igualdade de gênero.

No elenco, destaca-se Grace Gianoukas, atriz rio-grandina de carreira nacional, que interpreta Yolanda, uma empresária e vice-presidente do Clube de Negócios. "O filme fala de preconceitos com a beleza e sexualidade das mulheres mais velhas e também denuncia o assédio que muitas de nós enfrentamos, físico e moral", comentou Gianoukas.

A noite de abertura também celebrou a artista com o Prêmio Umbu de Cinema, uma homenagem aos talentos que enriquecem as produções audiovisuais. O longa entrou em cartaz nos cinemas do país nesta quinta-feira (28).