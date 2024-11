Navio russo parte do Porto do Rio Grande rumo a primeira circum-navegação do Brasil na Antártica

Na última sexta-feira (22), o Porto do Rio Grande foi ponto de partida do navio russo Akademik Tryoshnikov, que cumprirá missão na Antártica. O objetivo é o monitoramento do estado das geleiras que drenam em direção aos oceanos para a investigação de fatores que compactuam com as mudanças ambientais e consequências para a América do Sul. Também serão realizados estudos sobre biodiversidade marinha, microplásticos e contaminantes emergentes.



A embarcação quebra-gelo, do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica de São Petersburgo, partiu da cidade com uma tripulação composta por 61 cientistas. Destes, 27 são brasileiros vinculados a projetos de pesquisa do Programa Antártico Brasileiro (Proantar). O restante dos cientistas são de locais como Argentina, Chile, China, Índia, Peru e Rússia.



O navio saiu do território russo no dia 25 de outubro e precisou navegar por um período de 23 dias até chegar em solo rio-grandino e atracar no complexo portuário da cidade. Além dos pesquisadores, a embarcação foi carregada na sexta-feira com equipamentos necessários para realização da missão que representa a primeira circum-navegação costeira antártica capitaneada pelo Brasil.



A expedição é coordenada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e liderada pelo pesquisador Jefferson Simões, do Centro Polar Climático (CPC), com apoio do Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica (AARI), da Rússia. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) também está representada na expedição através de programas de pós-graduação e de duas unidades acadêmicas, o Instituto de Oceanologia (IO) e o Instituto de Ciências Biológicas (ICB). No total, estão embarcados três doutores, um doutorando e uma mestre da instituição, sendo dois deles bolsistas do Programa Impactant, vinculado ao Proantar.

Embarcação quebra-gelo partiu da cidade com uma tripulação composta por 61 cientistas Furg/Divulgação/JC

Durante 60 dias, a expedição percorrerá um trajeto de mais de 20 mil quilômetros. A previsão de retorno é para o dia 25 de janeiro de 2025. "Esta é uma iniciativa coletiva. Precisamos criar instrumentos para nos proteger desse futuro que está se avizinhando, do qual já tivemos uma amostra este ano, com a emergência climática e ambiental. Vamos trabalhar unidos e colher os frutos dessa pesquisa", disse a reitora da Ufrgs, Márcia Barbosa, presente na cerimônia de inauguração da expedição, realizada a bordo do navio.

Outras autoridades estiveram presentes na cerimônia, como o reitor da Furg, Danilo Giroldo, o comandante do 5° Distrito Naval, vice-almirante Augusto José Da Silva Fonseca Jr, e o diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), Odir Dellagostin.

Especificações do navio

O Akademik Tryoshnikov está em operação desde 2012. Ele pertence à classe PC3/PC4, tendo134,5m de comprimento e capacidade de carga de 12.701 toneladas. Sua construção foi feita justamente para a pesquisa científica nas duas regiões polares.

Projeto Impactant

O projeto Impactant visa dar continuidade às ações do GOAL no Oceano Austral, com base nos mais de 20 anos de observação e monitoramento dos ecossistemas antárticos, com ênfase no impacto das mudanças climáticas nas teias tróficas da região, desde os produtores primários até os predadores de topo.